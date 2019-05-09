В Литве на выборах и референдумах досрочно проголосовали 3,74% избирателей

Жители Неринги, Бирштонаса и Паланги были самыми активными в досрочном голосовании - соответственно 17,05%, 7,38% и 7,11% избирателей.
Наименьшее количество избирателей было в Вильнюсском (1,76%), Шальчининкайском (1,78%) и Шяуляйском (1,92%) районах.
На последних президентских выборах в 2014 г. в первые два дня предварительного голосования свою волю выразили 2,97% избирателей, но тогда предварительное голосование проводилось всего два дня.
На этих выборах и референдумах избиратели впервые могут голосовать пять дней, а не два, как на предыдущих выборах.
Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.
Голосование на дому состоится в пятницу и в субботу. На дому могут голосовать граждане 70 лет и старше, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на избирательный участок.
С четверга по пятницу также продолжится голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, домах престарелых, в армейских частях, местах заключения.
На пост президента, баллотируются 9 кандидатов: от "крестьян" - премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов - Ингрида Шимоните, от социал-демократов - еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.
В референдуме по сокращению числа членов Сейма предлагается уменьшить число депутатов со 141 до 121.
Между тем в другом референдуме о двойном гражданстве предлагается установить, что литовское гражданство не теряется "гражданином Литовской Республики по происхождению, который приобрёл гражданство страны, соответствующей критериям европейской и трансатлантической интеграции, выбранным Литовской Республикой".
В настоящее время в Конституции установлено, что гражданство Литвы у выехавших из страны после провозглашения независимости сохраняется в предусмотренных законом отдельных исключительных случаях.
Второй тур президентских выборов, если потребуется, состоится 26 мая.
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