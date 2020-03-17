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Во вторник армия Литвы сообщила, что до 3 апреля останавливает проверку здоровья призывников.
В Литве на время останавливаются медпроверки призывников
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Сообщается, что данные призывникам указания прибыть на проверку здоровья отменяются или переносятся на более поздний срок.

"С каждым призывником свяжутся индивидуально и согласуют новое время проверки здоровья", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Служба военной обязанности и комплектации просят призывников, которым даны указания предоставить документы или связаться, делать это удаленным способом.

В понедельник к службе Батальона общей поддержки им Великого князя Литвы Витяниса приступили 170 призывников и добровольцев.

11 мая еще 60 граждан приступят к службе в ВМС Литвы.

ru.DELFI.lt
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