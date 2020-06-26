В Литве на смену жаре придут ливни и грозы

Директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс сказал, что в пятницу перемен не ожидается, будет малооблачно, температура 27–31 градус тепла.

"В начале выходных будет жарко. В ночь на субботу будет 14–19 градусов тепла, на взморье 20 градусов. Днем снова воздух прогреется до 27–31 градуса", - сказал Петкявичюс.

Однако в субботу увеличится облачность, на западе и юго-западе пройдут ливневые дожди с грозами.

"Эти явления возможны на юге, в центральных и юго-восточных районах. Спокойнее будет на севере и северо-востоке", – сказал Петкявичюс.

По его словам, в воскресенье будет легче, жара не будет столь интенсивной. Ночью местами, а днем во многих районах ожидаются дожди с грозами.

"В Вильнюсе и Каунасе будет 25, в Шяуляй и Паневежисе 26 градусов тепла. В Клайпеде будет всего 22 градуса. Согласно имеющимся данным, в понедельник будет тепло, по-прежнему будут идти дожди с грозами. Во вторник, по его словам, ожидаются сильные осадки, особенно ночью, и температура будет уже намного ниже", - сказал Петкявичюс.

На взморье во вторник будет до 18, на остальной части Литвы - 17-22 градуса.

В середине июля снова ожидается теплая и сухая погода.