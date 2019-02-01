Почти 11 тыс. кандидатов выдвинуто партиями и партийными коалициями. В списках, выдвигаемых общественными избирательными комитетами, значится 2665 кандидатов. Партии выдвигают 364 списка, коалиции - 14, а общественные избиркомы - 87 списков.
В 60-ти самоуправлениях страны за пост мэра сразится 411 кандидатов, из них 12 - самовыдвиженцы, 330 выдвинуты партиями и 72 - общественными избиркомами.
Больше всего кандидатов в мэры традиционно - в крупных городах. В Вильнюсе на пост мэра будет претендовать 16 кандидатов, в Панeвежисе и Клайпеде - по 11, в Шяуляй - 10 кандидатов. В Каунасе, где победа прогнозируется за нынешним мэром Висвалдасом Матийошайтисом, зарегистрировано семь кандидатов в мэры.
Самые маленькие самоуправления - Неринга и Бирштонас - избирают с мэром в совет 15 представителей. Самый большой совет самоуправления - у столицы Вильнюса, в нем 51 депутат. Каунасское городское самоуправление избирает с мэром в совет 41 депутата.
Заявительные документы на участие в выборах подало более 14 тыс. претендентов, однако несколько сотен исключены из борьбы по причине поданных с опозданием деклараций, скрытой судимости и по другим причинам.
Также несколько избирательных списков не состоялось потому, что после того, как из них были вычеркнуты кандидаты, в них не осталось нужного числа кандидатов. Закон предусматривает, что кандидатов в списке не может быть меньше половины избираемых в этот совет самоуправления депутатов.
Прямые выборы мэров и советов самоуправлений состоятся 3 марта.
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