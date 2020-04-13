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За прошедшие сутки в Литве установили 9 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 1062.
Kaip atrodo naujasis koronavirusas per mikroskopą
Kaip atrodo naujasis koronavirusas per mikroskopą
© Reuters / Scanpix

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 7.00 ч. 13 апреля:

В Литве подтверждены 1062 случая коронавируса
За прошедшие сутки выявлено 9
За воскресенье проверено 791 образцов
Всего в Литве проверено 41 503 образца

В воскресенье коронавирус унес жизнь еще одного человека, всего в Литве от этого вируса скончались 24 человека.

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По новым данным, 101 больной выздоровел.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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