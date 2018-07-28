27 июля в Литве можно было наблюдать необычное явление - полное и самое долгое затмение Луны.
В Литве оно длилось с 21.30 до 23.13 ч.
В Вильнюсе наблюдать затмение не позволяли облака, однако к 23.30 ч. они рассеялись, и вильнюсцы могли наслаждаться впечатляющей картиной.
В Литве можно было увидеть полное лунное затмение
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