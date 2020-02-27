В Литве может появиться еще один выходной день – 13 января

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис информировал Delfi, что пока это предложение только обсуждается, решение планируют принять на следующем заседании.

"Мы пересмотрим весь список выходных дней. Вероятно, поддержим предложение в связи с 13 января, но тогда придется вычеркнуть из списка другой выходной, например, 2 ноября", – сказал он.

Как известно, 2 ноября – День поминовения усопших – был объявлен выходным в прошлом году.

Предложение в связи с 13 января представила Литовская ассоциация ветеранов полиции. В ее обращении к премьер-министру Саулюсу Сквернялису сказано:

"11 марта 1990 года Верховный совет Литвы – Восстановительный сейм по воле народа, восстановил независимость Литвы. Меньше чем через год, в январе 1991 года сам народ, оказав мирное сопротивление оккупационной власти, защитил свою свободу и независимость, решительно и твердо заявив, что никому и никогда не удастся повернуть время вспять.

Цена свободы всегда высока, тогда за независимость уплатили большую цену – жизни защитников свободы, простых жителей Литвы. Поэтому 13 января считается не только одной из трагических страниц в истории страны, но и в то же время этот день стал апофеозом борьбы народа за свободу, высоким символом любви к родине.

Именно поэтому 13 января торжественно отмечают каждый год как День защитников отечества (...).

Просим правительство Литвы по мере возможности и доброй воли рассмотреть этот вопрос и предложить парламенту признать День защитников отечества памятным днем".

Сквернялис обратился в Трехсторонний совет. Выходные дни регламентирует Трудовой кодекс Литвы.

Сейчас в Литве следующие праздники объявлены памятными днями:

1 января – Новый год;

16 февраля – День восстановления Литовского государства;

11 марта – День восстановления независимости;

пасхальные воскресенье и понедельник;

1 мая – Международный день трудящихся;

первое воскресенье мая – День матери;

первое воскресенье июня – День отца;

24 июня – День Ивана Купалы;

6 июля – День государства и Национальной песни (День коронации Миндаугаса);

15 августа – День Успения Богородицы;

1 ноября – День Всех Святых;

2 ноября – День поминовения усопших;

24 декабря – Сочельник;

25 и 26 декабря – Рождество.