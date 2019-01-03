В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами, вероятнее всего, на западе, из-за облаков будет светить солнце.
Oras
© AFP / Scanpix

Будет дуть сильный северный ветер, его порывы местами будут достигать 15-18 м/с. Из-за сильного ветра ожидается метель, местами вьюга. Температура воздуха местами колеблется от 0 до 5 градусов мороза, ожидается гололед.

В среду дорожные службы предупредили о сложных условиях на дорогах.

"Мы готовимся к интенсивной работе, поскольку синоптики предупредили, что температура понемногу будет снижаться – в начале недели она была положительной, а в конце достигнет -7 градусов. Ожидаются затяжные осадки.

В ближайшее время превентивно мы будем посыпать улицы смесью песка с солью, чтобы при снижении температуры не образовывался опасный слой льда. Мы внимательно следим за прогнозами, поэтому готовы оперативно реагировать на ситуацию.

Просим водителей быть внимательными, планировать поездки с запасом времени.

Сообщить о нечищенных улицах круглосуточно можно по номеру 1355", - сообщается на сайте компании Grinda, которая отвечает за порядок на улицах Вильнюса.

В пятницу ночью снег идти перестанет, на большей части территории страны ожидаются прояснения, небольшой снег возможен лишь на юго-востоке. Ветер успокоится, но местами еще возможна поземка. Температура снизится до 5-10 градусов мороза. Днем в Литву придут новые облака, местами снова ожидаются осадки. Температура почти везде будет ниже 0, только на взморье будет 1-3 градуса тепла.

В выходные в Литве погода по-прежнему будет зимней. Днем осадки будут умеренными. В субботу ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем местами около 0. В воскресенье будет прохладнее: ночью 5-10, днем 3-8 градусов ниже нуля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (47)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...

Бывшее руководство "Литовской почты" подозревают в растрате 3,7 млн. евро (4)

Служба спецрасследований (ССР) начала расследование по...

Сквернялис: виновника ДТП в Мариямполе должны судить за убийство (7)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 3 января...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (13)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

В Литве местами сильно метет, в некоторых районах условия экстремальные (10)

В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами,...

TOP новостей

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (2)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (13)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...

В Литве местами сильно метет, в некоторых районах условия экстремальные (10)

В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами,...

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (47)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...