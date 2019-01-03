Будет дуть сильный северный ветер, его порывы местами будут достигать 15-18 м/с. Из-за сильного ветра ожидается метель, местами вьюга. Температура воздуха местами колеблется от 0 до 5 градусов мороза, ожидается гололед.
В среду дорожные службы предупредили о сложных условиях на дорогах.
"Мы готовимся к интенсивной работе, поскольку синоптики предупредили, что температура понемногу будет снижаться – в начале недели она была положительной, а в конце достигнет -7 градусов. Ожидаются затяжные осадки.
В ближайшее время превентивно мы будем посыпать улицы смесью песка с солью, чтобы при снижении температуры не образовывался опасный слой льда. Мы внимательно следим за прогнозами, поэтому готовы оперативно реагировать на ситуацию.
Просим водителей быть внимательными, планировать поездки с запасом времени.
Сообщить о нечищенных улицах круглосуточно можно по номеру 1355", - сообщается на сайте компании Grinda, которая отвечает за порядок на улицах Вильнюса.
В пятницу ночью снег идти перестанет, на большей части территории страны ожидаются прояснения, небольшой снег возможен лишь на юго-востоке. Ветер успокоится, но местами еще возможна поземка. Температура снизится до 5-10 градусов мороза. Днем в Литву придут новые облака, местами снова ожидаются осадки. Температура почти везде будет ниже 0, только на взморье будет 1-3 градуса тепла.
В выходные в Литве погода по-прежнему будет зимней. Днем осадки будут умеренными. В субботу ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем местами около 0. В воскресенье будет прохладнее: ночью 5-10, днем 3-8 градусов ниже нуля.
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