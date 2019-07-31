Рано утром в Кафедральном соборе Вильнюса состоялась месса, позднее состоятся мероприятия у Медининкского мемориала и на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены жертвы.
31 июля 1991 года на пограничном посту Медининкай, расположенном на границе с Беларусью сотрудники советского ОМОН убили семерых литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.
За резню в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов был приговорён к пожизненному заключению.
Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.
В воскресенье уже состоялся традиционный забег, посвященный годовщине трагедии, в понедельник состоялся памятный вечер в Вильнюсском храме евангелистов-реформаторов.
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