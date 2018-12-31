Министерство экономики станет Министерством экономики и инноваций.

Согласно инициаторам перемен, такое название более точно представляет сферу деятельности министерства, характер его деятельности и основные цели, название министерство станет понятнее международной общественности.

Министерство науки и образования станет Министерства науки, образования и спорта.

Согласно инициаторам, благодаря этой перемене удастся повысить престиж спорта в обществе, госучреждениях и учреждениях мэрии, а также улучшить международное сотрудничество в сфере физической активности и спорта. Это также должно укрепить роль министерства в сфере спорта.