В Литве меняется порядок выдачи больничного в случае необходимости самоизолироваться

Если человек не находится в простое и не может работать удаленно, то в случае обязательной изоляции он может получить больничный. Однако если человек едет в отпуск за границу, зная, что когда он вернется, ему придется провести 14 дней в изоляции, то больничный ему выдавать не будут.

Исключение будет сделано только для тех, кто ездил в страны с высоким уровнем заболевания коронавирусом по работе – эти жители будут получать больничный.

"Более жестким порядком мы хотим побудить жителей ответственно выбирать направление поездки. Мы хотим пресечь возможное злоупотребление, когда люди едут в отпуск в страну, где уровень заболеваемости высокий и после возвращения из которой требуется изоляция, а потом "продлевают" себя отпуск за счет изоляции и получают за это деньги", – сказала вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

Напомним, что список стран, в которых уровень заболевания коронавирусом высокий, обновляют каждую неделю.

А информацию представляют заранее. Например, уже 17 июля было известно, что с 20 июля изоляция не нужна для возвращающихся из Украины, а требуется для приезжих из Хорватии.

Nedarbingumas ir ligos išmokos atsivėrus darželiams © socmin.lt nuotr.

Сейчас в список стран, где коронавирус широко распространен, входят 64 государства, в их числе – Беларусь, Болгария, Израиль, США, ОАЭ, Черногория, Хорватия, Сейшелы, Швеция и т.д. Полный список найдете здесь.

Если человек вернулся из такой страны или контактировал с больным и при этом он не находится в простое и не может работать удаленно, ему надо обращаться за больничным к семейному врачу. Семейный врач может выдать больничный, когда получает направление из Национального центра общественного здравоохранения.

В документах врач будет фиксировать не только факт обращения, дату и время, но и страну, из которой вернулся человек, цель поездки и точное время пребывания в ней. Если выяснится, что человек ездил отдыхать в страну с высоким уровнем заболевания, а не ездил туда по работе, то больничный ему не дадут.

Ему могут выдать справку, которая оправдывает неявку на работу (платить по ней ничего не будут), кроме того, такой человек на время изоляции может взять отпуск - как ежегодный, так и за свой счет.

Контролировать процесс будет Фонд социального страхования "Содра". Эти изменения одобрили министры соцзащиты и труда и здравоохранения.