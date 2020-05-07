В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить

Такой порядок на заседании парламентского комитета по здравоохранению представила вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене.
По ее словам, на первом этапе рекомендуют возобновить прием не больше 50% максимального количества пациентов. Каждая поликлиника решает этот вопрос индивидуально.
"Максимальное количество – 100%, может приниматься через две недели, если все будет проходить быстро, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится", – сказала Ярушявичене.
По ее словам, если ситуация изменится и будут фиксировать 50 и больше случаев заражения COVID-19 3 дня подряд или 200 или больше за день, то количество визитов срази будут снижать на 50%.
Представитель Минздрава сказала, что перед тем, как начать работу, поликлиники должны подготовить планы и прислать их в Национальный центр общественного здравоохранения. Ответ центра ждать не надо.
"Важно согласовать план со специалистом учреждения по контролю за инфекцией, а если такого нет - с Институтом гигиены", - сказала вице-министр.
Ярушявичене пояснила, что должен быть разработан четкий порядок, когда какие консультации проводятся, когда проводят дезинфекцию помещений.
"На каждом кабинете должна быть табличка с информацией, что там делают", – сказала вице-министр.
По ее словам, важно отсеять ненужные непосредственные консультации.
"Если раньше в одном кабинете были и врач и медсестра, то сейчас они должны консультировать в разных кабинетах – если услуга это позволяет", – сказала Ярушявичене.
Кроме того, врачи работающие в нескольких местах, должны работать там циклически, например, месяц в одном месте, месяц в другом. Это требования не действуют при удаленной работе.
Ярушявичене сказала, что важно снизить поток пациентов.
"На этом этапе остаются температурные клиники, которые принимают пациентов с симптомами. Большое внимание надо уделить пациентам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями. У людей старшего возраста риск заболевания выше. Их рекомендуют принимать в отдельные часы, не смешивая потоки – например, отдельно принимать детей на прививки, отдельно пожилых людей", – сказала она.
Ярушявичене подчеркнула, что важно, чтобы люди не толпились в кабинетах.
"У двери должно быть не больше одного пациента. В идеале, чтобы людям не пришлось ждать визита", – сказала она.
На данном этапе приходящих в поликлинику пациентов на коронавирус проверять не планируется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом
Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и...
В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить (6)
Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою...
Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу (30)
По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в...
Как подготовиться к визиту к дедушкам и бабушкам: тестирование - не выход
В Литве не планируют проверять жителей, которые...
Президенты стран Балтии осуждают "жалкие попытки России фальсифицировать историю" (285)
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили...