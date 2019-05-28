В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице

С 1 июля максимальное пособие по безработице составит 734,64 евро и будет почти на 7 евро больше, чем сейчас. Это выяснилось после того как 28 мая Департамент статистики сообщил о данных по средней зарплате в Литве в первом квартале этого года.
© DELFI / Karolina Pansevič

Максимальное пособие по безработице считают по данным за прошлый календарный квартал. С 1 января 2019 года зарплаты "на бумаге" в Литве индексировали в 1,289 раза, поэтому "Содра" поменяла порядок подсчета максимального пособия.

Если человек получит статус безработного до 30 июня, он будет получать максимальное пособие не меньше 75% от средней зарплаты за прошлый квартал.

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Если человек получит статус безработного после 30 июня, он будет получать максимальное пособие не больше 58,18% от средней зарплаты за прошлый квартал.

По действующему порядку, максимальное пособие по безработице будет 727,73 евро. Средняя зарплата в Литве "на бумаге" в последнем квартале 2018 года была 970,3 евро.

С 1 июля максимальное пособие увеличится до 734,64, это на 6,9 евро больше, чем сейчас.

Но это максимальное пособие. По данным Соцмина, среднее пособие в январе было 312,9 евро.

Пособие состоит из двух частей - постоянной и переменной.

Постоянная часть составляет 129,15 евро, это 23,27% от действующей минимальной зарплаты (555*23,27% = 129,15 евро).

Переменная часть зависит от доходов человека до того, как он лишился работы. Учитывают доходы за последние 30 месяцев до того как он пришел в Службу занятости.

Пособие по безработице выплачивают 9 месяцев, оно уменьшается: в 1–3 месяцы оно составляет 38,79% средних доходов человека, в 4–6 – 31,03%, в 7–9 месяцы – 23,27%.

По данным Службы занятости, 1 мая в Литве было 143 000 безработных. За апрель их число сократилось на 12 900.

В Литве без работы 8,3% всего трудоспособного населения.

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