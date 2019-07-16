С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок, позволяющих поворачивать направо при красном сигнале светофора, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным министерства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.

"В поправках предлагают отказаться и от мигающего зеленого сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств", – сообщает министерство.

Статьи по теме:
Правила простые, но не все водители знают, как пересекать железнодорожный переезд  (2)
Эксперт: зеленые стрелки направо нужно ликвидировать – водители забывают правила  (60)

По данным министерства, для обеспечения хорошей видимости светофоров случае необходимости их будут устанавливать под наклоном или поворачивать в сторону, сдвинут СТОП-линию или установят дополнительные светофоры.

Перемены ждут и в этом году. С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, которые будут гибче регулировать поворот направо.

В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность. Важно помнить, что в таких случаях водители должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.

В тех случаях, когда зеленый сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора.

Nuo lapkričio 1 d. keičiasi šviesoforų įrengimo taisyklės ir KET
Nuo lapkričio 1 d. keičiasi šviesoforų įrengimo taisyklės ir KET
© Susisiekimo ministerija

Такие перемены обуславливают и то, что с 1 ноября этого года на новых светофорах не будет металлических табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо при красном сигнале светофора.

Статьи по теме:

Предлагают новшество в Литве: зеленый сигнал светофора не будет мигать (24)

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы...

Общество

Вильнюс купит 50 новых автобусов за 19 млн евро (1)

Вильнюс купит за 19,36 млн евро 50 новых автобусов с низким...

Вильнюсское отделение миграционной службы ищет 20 новых работников

Поскольку летом снова выросли очереди у Вильнюсского...

В литовских лесах пошли грибы: жительницы Рокишкиса нашли 187 боровиков (1)

Аурелия Пупялите-Губарене и Альвида Мацкей из...

Эксперимент: сколько длится молниеносная кража из квартиры (3)

Статистика литовской полиции показывает, что лето –...

В Юрбаркасе будет открыт мемориал Синагогальной площади

В пятницу в Юрбаркасе будет открыт мемориал...

TOP новостей

Литва объявит войну дизельным автомобилям (82)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания (11)

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...

В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора (27)

С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок,...

Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов (23)

Многие жители Литвы не представляют себе лето без...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (39)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...