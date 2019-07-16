По данным министерства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.
"В поправках предлагают отказаться и от мигающего зеленого сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств", – сообщает министерство.
По данным министерства, для обеспечения хорошей видимости светофоров случае необходимости их будут устанавливать под наклоном или поворачивать в сторону, сдвинут СТОП-линию или установят дополнительные светофоры.
Перемены ждут и в этом году. С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, которые будут гибче регулировать поворот направо.
В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность. Важно помнить, что в таких случаях водители должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.
В тех случаях, когда зеленый сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора.
Такие перемены обуславливают и то, что с 1 ноября этого года на новых светофорах не будет металлических табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо при красном сигнале светофора.
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