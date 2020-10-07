В Литве меняется порядок изоляции для возвращающихся из-за границы

Правительство рещило отказаться от действовавшего до этой поры правила о критерии заболеваемости 25 случаев на 100 тыс. жителей и утвердил новый порядок, при котором самоизоляция нужна только по приезде из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

Намечено, что при оценке необходимости самоизоляции для приезжащих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Правительство также постановило теперь регистрировать всех участников мероприятий, независимо от их числа. К категории мероприятий будут отнесены и городские праздники, ярмарки. До сей поры регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, в случае вспышки заболеваемости это облегчит отслеживание контактировавших лиц и позволит предписать им самоизоляцию.