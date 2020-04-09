В Литве коронавирус установили у провизора

Глава Ассоциации Дангуте Микутене сказала, что Минздраву и правительству в среду выслали письмо с просьбой организовать проверку провизоров, поскольку в аптеки могут приходить бессимптомные носители коронавируса.

"Нас даже не включили в группы людей, которых обследуют, в список приоритетов, это странно – врачей включили, а провизоров - нет", – сказала она.

Eurovaistinė сообщила, что заболевшая провизор за границу не ездила, с вернувшимися из-за границы людьми не контактировала, соблюдала все правила безопасности. Ее коллеги находятся в изоляции, а в аптеке на ул. Деврецено провели дезинфекцию, в ней работает другой персонал.

"Мы поддерживаем контакт с ней, пока она чувствует себя хорошо, но очень жаль, что не все еще соблюдают условия карантина. Я лично верю, что провизор выздоровеет, а контактировавших с ней людей удастся найти и изолировать", – сказала представитель Eurovaistinė Ингрида Дамулене.