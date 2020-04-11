Министр здравоохранения выразил соболезнования родным и близким.

Верига еще раз призвал жителей как можно меньше перемещаться в пасхальные выходные и по возможности оставаться дома.

"К сожалению, вчера появилась информация об активном движении, попытке уехать из города до вступления ограничений в силу. Хочу попросить вас проявить сознательность и не спешить радоваться, несмотря на то, что данные пока настраивают на оптимистический лад, риск и опасность никуда не пропали, больные находятся среди нас. Эта болезнь может распространяться и дальше. От нашего поведения будет зависеть, что будет дальше", – сказал министр.

Он напомнил, что с пятницы люди должны носить маски. Если масок нет, надо прикрывать рот платком или шарфом.