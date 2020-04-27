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В понедельник появилась информация о том, что в Литве еще два человека скончались от коронавируса.
В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек
© AFP / Scanpix

„До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, а когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде", - сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса составило 43.

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