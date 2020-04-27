В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

„До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, а когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде", - сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса составило 43.