В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

„До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, а когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде", - сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.
Таким образом, общее число смертей от коронавируса составило 43.
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