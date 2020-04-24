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В пятницу во время пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига представил новые данные о ситуации с коронавирусом в Литве.
В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек
© Augustas Didžgalvis

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сообщила о еще двух случаях смерти от этой инфекции. Всего на данный момент коронавирус в стране унес жизни 42 человек.

Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.

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