В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сообщила о еще двух случаях смерти от этой инфекции. Всего на данный момент коронавирус в стране унес жизни 42 человек.

Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.