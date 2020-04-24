В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

aA
В пятницу во время пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига представил новые данные о ситуации с коронавирусом в Литве.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сообщила о еще двух случаях смерти от этой инфекции. Всего на данный момент коронавирус в стране унес жизни 42 человек.
Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент посоветовал этим летом не отдыхать за пределами Литвы (8)
Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...
Ассоциация баров и ресторанов призывает поддержать бизнес: оставляли 2 евро чаевых, сейчас оставьте 7 (211)
В Литве вот-вот откроются уличные кафе и бары, однако...
Правительство Литвы за работу в условиях карантина увеличило себе зарплаты на 25% (17)
24 апреля на пресс-конференции в правительстве Литвы...
С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения карантина (3)
С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения...