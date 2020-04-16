Глава Минздрава Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.
До этого сообщалось о смерти пациента в Клайпедской университетской больнице.
В Литве с 16 марта действует карантин.
Жителям рекомендуют избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, уделять особое внимание гигиене рук и различных поверхностей. Если вы ощутили признаки болезни, надо звонить по номеру 1808, самим ехать в больницу нельзя. Карантин в Литве действует до 24 ч. 27 апреля.
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