Глава Минздрава Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.

До этого сообщалось о смерти пациента в Клайпедской университетской больнице.

В Литве с 16 марта действует карантин.

Жителям рекомендуют избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, уделять особое внимание гигиене рук и различных поверхностей. Если вы ощутили признаки болезни, надо звонить по номеру 1808, самим ехать в больницу нельзя. Карантин в Литве действует до 24 ч. 27 апреля.