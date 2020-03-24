aA
Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в Сантаришкской клинике от коронавируса скончалась женщина из группы риска. Это вторая смерть в Литве от этого вируса.
В Литве коронавирус унес жизнь еще одного человека
© AFP / Scanpix

Минздрав сообщил, что скончавшаяся женщина была доставлена из Укмерге. Ей было 90 лет.

Пациентку 16 марта выписали из Укмергской больницы. С высокой температурой ее привезли в Сантаришкскую клинику 23 марта.

Результаты анализа показали что у нее был коронавирус. Женщина находилась в реанимации.

Соболезнования в связи со смертью женщины выразил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Статьи по теме:
Глава Минздрава не знает обстоятельства проверки премьера Литвы на коронавирус  (1)
В трех районах Литвы могут ужесточить действующий порядок карантина  (6)

"Сегодня вечером мы узнали печальную весть - от коронавируса в стране скончался второй человек. Это пожилая женщина из группы риска. Выражаем соболезнования близким. Каждая утрата - потрясение для нас, а уход близкого на всю жизнь оставляет боль в наших сердцах. Желаем сил близким, друзьям. Вся страна - с Вами", – писал министр.

Напомним, что по данным на 24 марта в Литве подтвердили 209 случаев коронавируса (COVID-19).

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Полиция Литвы расследует обстоятельства смерти пожилой женщины в Укмергском районе (1)

Литовская полиция начала расследование в связи со...

Новая информация о скончавшейся в Литве пациентке: могла заразиться в больнице  ведется расследование (45)

В пятницу в Укмергской больнице от коронавируса...

Премьер-министра Литвы проверили на коронавирус (25)

Премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

TOP новостей

В Литве коронавирус унес жизнь еще одного человека  скончалась пациентка из Укмерге (21)

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в...

Эпидемиолог: в Литве начинается вторая волна коронавируса, будут болеть члены семьи (49)

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...

В Литве установили еще 6 случаев коронавируса  всего 209  (3)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране диагностировали...

Мэр Клайпеды сообщил о 7 новых случаях коронавируса

Мэр Клайпеды Виитаутас Грубляускас на своей странице в...

Специалисты в Литве боятся теплых выходных: надо закрыть парки и детские площадки (41)

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

|Maža didelių žinių kaina