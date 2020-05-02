В Литве коронавирус унес жизнь 46-го человека

Человек входил в возрастную группу 70–80 лет.

Это 46-ой случай смерти от коронавируса в Литве.

После того как в Литве был объявлен карантин, людей призывают свести общение до минимума, избегать мест скопления людей, при общении соблюдать безопасное расстояние в 2 м. Особое внимание уделять гигиене рук, разных поверхностей и др. Если вы почувствуете симптомы болезни, рекомендуется звонить по номерам 112 или 1808 и выполнять указания врачей.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 11 мая.