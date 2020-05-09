В Литве коронавирус унес еще одну жизнь

Размувене сказала Delfi, что скончался пациент паллиативного отделения Клайпедской больницы. Он входил в возрастную группу 80–90 лет, у него были сопутствующие заболевания.
"Где были очаги, они и теплятся", – сказала эпидемиолог.
Из 8 новых случаев 3 установлены в Вильнюсе: два у работников Антавиляйского пансионата, один – у пациента Вильнюсской клинической больницы.
4 новых случая установлены в Картянской больнице паллиативного ухода, о них сообщалось уже накануне: это находящиеся в самоизоляции работники.
В Каунасе коронавирус установили у работника отделения терапии Республиканской больницы.
По словам Размувене, все случаи заболевания зафиксированы в установленных ранее очагах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о ношении масок: один момент особенно важен (155)
Сейчас в Литве ношение масок обязательно, за их...
"Россиянина парад волнует меньше, чем потерянная зарплата". Политолог Дмитрий Орешкин – про смертность, Билла Гейтса и Сталина Интервью Delfi (240)
Российский холодильник пустеет катастрофически...
В Литве 8 новыx случаев заболевания коронавирусом (13)
9 мая Минздрав Литвы сообщил о 8 новых случаях...
В Антавиляйском пансионате зафиксировали еще четыре случая заболевания коронавирусом
В Антавиляйском пансионате зафиксировали еще четыре...