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6 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене представили новую информацию о борьбе и превенции распространения коронавируса в стране.
В Литве коронавирус унес еще одну жизнь
© DELFI / Domantas Pipas

Министр рассказал, что правительство разрешило гражданам Литвы свободно перемещаться по странам Балтии.

Он рассказал, что после второго тестирования выяснилось, что результаты тестов 12 пациентов клайпедского хосписа отрицательные, но это пока предварительные данные. Если информация подтвердиться, значит, количество выздоровевших пациентов хосписа растет.

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Верига сказал, что Национальному центру крови сейчас очень не хватает доноров.

Лингене информировала, что сегодня утром в Каунасской клинике скончался больной коронавирусом пациент. Этот пациент сначала находился в каунасской республиканской больнице, после того, как у него установили COVID-19, его перевезли в клинику. Покойный входил в группу риска.

Это 49-я смерть от коронавируса в Литве.

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