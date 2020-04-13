В Литве коронавирус диагностировали у 195 врачей

По ее словам, часть врачей уже выздоровела, у некоторых истек срок самоизоляции.
"По нашим данным, с начала эпидемии коронавирусом заболели 195 врачей, часть уже выздоровела. В изоляции находились 1317 врачей, у части режим самоизоляции завершился", – сказала специалист.
По ее словам, больше всего врачей заболели в Клайпедском округе – 82, в Вильнюсском – 63, в Мариямпольском – 21, ни один врач не заболел в Тельшяйском округе.
Больше всего врачей было изолировано в Вильнюсе – 780, Клайпеде – 228, Каунасе – 131, Мариямполе – 112.
"Ситуация меняется каждый день", – сказала Лингене.
Общее количество заболевших в стране составляет 1062, 101 человек выздоровел.
TOP новостей
Когда и как будут наказывать за нарушение карантина: нетрезвым - повышенные штрафы, штрафы ждут и родителей подростков (64)
Парламент Литвы принял поправки к Кодексу об...
Историк об эпидемиях в ВКЛ: не хватало живых, чтобы похоронить мертвых (65)
Нынешняя эпидемия, которая накрыла весь мир и в том...
Выздоровевший от коронавируса Мантас ждал звонка специалистов почти месяц (8)
"Поздравлений получил больше, чем на день рождения", –...
Нарушения во время карантина: нелегальная торговля цветами, деталями для авто (41)
Служба расследования финансовых преступлений в...
Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой: из-за ограничений ситуация может быть сложная (10)
Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой...