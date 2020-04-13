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В Литве с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 195 врачей, больше 1300 находятся в изоляции, сообщает представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.
В Литве коронавирус диагностировали у 195 врачей
© DELFI / Kiril Čachovskij

По ее словам, часть врачей уже выздоровела, у некоторых истек срок самоизоляции.

"По нашим данным, с начала эпидемии коронавирусом заболели 195 врачей, часть уже выздоровела. В изоляции находились 1317 врачей, у части режим самоизоляции завершился", – сказала специалист.

По ее словам, больше всего врачей заболели в Клайпедском округе – 82, в Вильнюсском – 63, в Мариямпольском – 21, ни один врач не заболел в Тельшяйском округе.

Больше всего врачей было изолировано в Вильнюсе – 780, Клайпеде – 228, Каунасе – 131, Мариямполе – 112.

"Ситуация меняется каждый день", – сказала Лингене.

Общее количество заболевших в стране составляет 1062, 101 человек выздоровел.

ru.DELFI.lt
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