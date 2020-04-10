Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнования семье и близким покойного.
В Литве с 16 марта по 27 апреля действует карантин. Жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться в живую на расстоянии 2 м друг от друга и не дольше 15 минут, особое внимание уделять гигиене рук и различных поверхностей. Если вы почувствовали симптомы болезни, нельзя самостоятельно ехать в больницу, надо звонить по номерам 112 или 1808.
TOP новостей
Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (24)
За время распространения коронавируса в Литве до 10...
За прошедшие сутки в Литве выявили 44 новых случая коронавируса (39)
За прошедшие сутки в Литве установили 44 новых случая...
Литовское взморье на Пасху оцепит полиция: будут и мобильные посты
На литовском взморье на Пасху в этом году гостей не...
В Литве количество жертв коронавируса увеличилось до 17 (6)
Минздрав Литвы сообщает, что в Литве подтвержден 17-й...
С сегодняшнего дня ношение масок в Литве обязательно, вечером будет ограничено движение (23)
10 апреля в Литве вступило в силу требование...