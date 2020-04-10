В Литве количество жертв коронавируса увеличилось до 17

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнования семье и близким покойного.

В Литве с 16 марта по 27 апреля действует карантин. Жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться в живую на расстоянии 2 м друг от друга и не дольше 15 минут, особое внимание уделять гигиене рук и различных поверхностей. Если вы почувствовали симптомы болезни, нельзя самостоятельно ехать в больницу, надо звонить по номерам 112 или 1808.