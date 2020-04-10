aA
Минздрав Литвы сообщает, что в Литве подтвержден 17-й случай смерти от коронавируса (COVID-19). Пациент скончался в Шяуляйской больнице. Покойный входил в группу риска.
В Литве количество жертв коронавируса увеличилось до 17
© AFP / Scanpix

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнования семье и близким покойного.

В Литве с 16 марта по 27 апреля действует карантин. Жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться в живую на расстоянии 2 м друг от друга и не дольше 15 минут, особое внимание уделять гигиене рук и различных поверхностей. Если вы почувствовали симптомы болезни, нельзя самостоятельно ехать в больницу, надо звонить по номерам 112 или 1808.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

С сегодняшнего дня ношение масок в Литве обязательно, вечером будет ограничено движение (23)

10 апреля в Литве вступило в силу требование...

Правила в Литве распространяются не на всех: депутаты обедают в кафе (38)

В Литве с 13 марта действует карантин, он продлен до 27...

За 10-минутный разговор три друга получили штрафы по 250 евро (26)

В социальной сети распространяют запись, в которой...

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (24)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

За прошедшие сутки в Литве выявили 44 новых случая коронавируса (39)

За прошедшие сутки в Литве установили 44 новых случая...

В Литве коронавирус установили у провизора (1)

С целью снижения масштабов распространения...

TOP новостей

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (24)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

За прошедшие сутки в Литве выявили 44 новых случая коронавируса (39)

За прошедшие сутки в Литве установили 44 новых случая...

Литовское взморье на Пасху оцепит полиция: будут и мобильные посты

На литовском взморье на Пасху в этом году гостей не...

В Литве количество жертв коронавируса увеличилось до 17 (6)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве подтвержден 17-й...

С сегодняшнего дня ношение масок в Литве обязательно, вечером будет ограничено движение (23)

10 апреля в Литве вступило в силу требование...

|Maža didelių žinių kaina