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Минздрав Литвы сообщает, что количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 345. Это значит, что за сутки подтвердили 55 новых случаев коронавируса.
В Литве количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 345
© Itar-Tass / Scanpix

По данным на 8.00 ч. 27 марта:

В Литве подтвердили: 345 случаев коронавируса
Зарегистрированы: 4 смерти
Выздоровел: 1 человек
Вчера проверили: 1175 человек
До сих пор взято: 5495 образцов
Свои данные Национальному центру общественного здравоохранения предоставили 74 887 человек

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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