aA
Минздрав Литвы сообщает, что количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 255.
В Литве количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 255
© DELFI / Josvydas Elinskas

По данным на 9 ч. 25 марта в Литве подтверждены 255 случаев коронавируса.

Болезнь унесла жизни двух человек.

Выздоровел один человек.

24 марта проверено 737 образцов.

В общей сложности проверен 3471 образец.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Специалист: пока нельзя утверждать, что скончавшиеся от коронавируса заболели в больницы (1)

После того как появилась информация о втором случае...

Закрытые в гостинице на карантин делятся впечатлениями (31)

В редакцию портала Delfi обратилась девушка одного из...

В Литве коронавирус унес жизнь еще одного человека  скончалась пациентка из Укмерге (59)

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в...

Мэр Клайпеды сообщил о 7 новых случаях коронавируса (2)

Мэр Клайпеды Виитаутас Грубляускас на своей странице в...

TOP новостей

В Литве количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 255 (2)

Минздрав Литвы сообщает, что количество...

Глава администрации Укмергской мэрии: зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

Глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс...

Закрытые в гостинице на карантин делятся впечатлениями (31)

В редакцию портала Delfi обратилась девушка одного из...

Специалист: пока нельзя утверждать, что скончавшиеся от коронавируса заболели в больнице (1)

После того как появилась информация о втором случае...

Шимашюс: меняем порядок карантина для семей с детьми

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поделился важной...

|Maža didelių žinių kaina