"Всю ночь ветер нес воды со стороны залива. Уже утром было видно, что уровень воды повышается. Старый причал затоплен, на новом уровень воды поднялся, но наводнение небольшое, ущерба кажется нет, все убрали суда", - сказала староста Древерны Даля Балченене.

По словам собеседницы, наводнение для жителей Древерны - не новость. "Из-за сильного западного ветра в Древерне уровень воды поднимается ежегодно. 10 лет назад вода дошла даже до детского сада. Ежегодно уровень воды поднимается из-за западного ветра, потом ветер сменяет направление и все", - сказала она.

Дайва Пликшнене, которая живет у реки Пакальнес в Русне вчера тоже пошутила, что можно ставить сети в поле, поскольку река вышла из берегов и залила двор усадьбы. "Это еще не наводнение, только вода поднялась из-за ветра", - замечает женщина.

Potvynis Lietuvoje

По словам старшего наблюдателя Клайпедской метеорологической станции Альмы Свирушите, вчера в Западной Литве дул западный ветер 20 м/с. Из-за этого в заливе сильно поднялся уровень воды, были высокие волны.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, западный, северо-западный ветер в Клайпедском округе будет дуть еще несколько дней, но его порывы будут составлять 19-18 м/с.