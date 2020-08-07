В Литве изолироваться придется возвращающимся еще из 4 стран

Из Нидерландов и Исландии иностранцы в Литву приехать не смогут. Гражданам Литвы и иностранцам, приехавшим из этих стран по работе или со специальным разрешением придется провести в изоляции 14 дней.

Новый список будет действовать с 10 августа. Минздрав напоминает, что этот порядок регламентирует приезд граждан Литвы и иностранцев из стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии.

Минздрав напоминает, что странами с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом считаются те страны, в которых за последние 14 дней уровень заболевания составил больше 16 случаев на 100 000 жителей.

В Литве уровень заболеваемости за неделю вырос с 5,7 до 7,6 случаев, однако страна все еще остается в списке надежных. Это значит, что граждане Литвы могут приезжать из всех стран.