Из Нидерландов и Исландии иностранцы в Литву приехать не смогут. Гражданам Литвы и иностранцам, приехавшим из этих стран по работе или со специальным разрешением придется провести в изоляции 14 дней.
Новый список будет действовать с 10 августа. Минздрав напоминает, что этот порядок регламентирует приезд граждан Литвы и иностранцев из стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии.
Минздрав напоминает, что странами с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом считаются те страны, в которых за последние 14 дней уровень заболевания составил больше 16 случаев на 100 000 жителей.
В Литве уровень заболеваемости за неделю вырос с 5,7 до 7,6 случаев, однако страна все еще остается в списке надежных. Это значит, что граждане Литвы могут приезжать из всех стран.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве изолироваться придется возвращающимся еще из 4 стран (4)
Минздрав обновил список стран, граждане которых могут...
"Delfi Главное": провальная математика, пособия, "корона" и коррупция, АЭС и выборы в Беларуси - какие сценарии? (7)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
В президентском дворце главы Литвы - самоизоляция: установлена связь с возможно больным человеком Президент изолировался с семьей (64)
Коронавирус не обошел стороной и президентский...
Инцидент в Вильнюсе: обвалился балкон на 15 этаже, эвакуированы жители (2)
Департамент полиции информировал, что 7 августа, в 16.50 ч.,...
Глава Минздрава: ситуация заставляет обеспокоиться, поэтому готовят план ограничений С масками будут исключения (24)
За прошедшие сутки в Литве зарегистрировали 23 новых...