Самые большие перемены коснутся тех женщин, которые забеременели до вступления нового порядка в силу, а в отпуск по материнству вышли 30 октября и позже и на протяжении всей беременности не работали. Эти женщины, в соответствии с новой редакцией закона, пособия не получат.

В редакцию DELFI обратился читатель, который указал, что его супруга, скорее всего, попадет в число таких женщин, которые пособие не получат.

"Моя жена ушла с работы в конце марта, забеременела в середине апреля. Поскольку на работе она сталкивалась со стрессом, а доходы у семьи были стабильными, мы решили, что она может пока не работать. Кроме того, кто примет на работу женщину на 6-7 месяцев", – поделился историей читатель.

По его словам, жена должна была уйти в декрет 30 октября, когда в силу вступил новый закон. Значит, она пособие уже не получит. Самое странное, что люди, которые вышли в декрет 29 октября, деньги получили.

Раньше женщины, которые перед беременностью не работали, получали пособие, если у них был необходимый страховой стаж (12 месяцев за последние два года).

"Размер пособия по материнству зависит от размера компенсируемых доходов (это все доходы, с которых платят налоги на социальное страхование, сюда входит и пособие по безработице)", – сказано в ответе "Содры".

Правда, поправки к закону ущерб принесут не всем будущим матерям. С 30 октября самозанятые женщины, которые перестали работать во время беременности, могут претендовать на пособие. Ранее у них не было такой возможности.

"Уволенные во время беременности или прекратившие индивидуальную деятельность женщины получают право на получение пособия по материнству. Это пособие подсчитывают по доходам за 12 месяцев до выхода в отпуск по материнству, при этом один месяц перед отпуском не считают. Минимальное пособие составляет 228 евро.

Перемены благоприятно сказались только на самозанятых женщинах, которые во время беременности прекратили свою деятельность. Это особенно актуально для спортсменок", – сказала советник министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте.

По данным Соцмина, закон изменили именно с учетом положения спортсменок, которые по старому порядку не могли претендовать на пособие по материнству.

Новый порядок на руку не только спортсменкам, но и, например, работающим по справке об индивидуальной деятельности или по авторскому договору.

Самошкайте указала, что новая редакция в спешном порядке была принята, чтобы воплотить в жизнь постановление Конституционного суда в вопросе гарантий самозанятых женщин, которые во время беременности прекратили индивидуальную деятельность.

"Мы понимаем, что женщин, которые на протяжении всей беременности не работали о новом порядке не предупредили в разумные сроки, поэтому мы инициируем поправки, чтобы отложить действие установки о неработавших во время беременности самозанятых, а женщинам попавшим во временной период между 30 октября и новой датой вступления закона в силу, компенсировать утраченные выплаты", – сказано в письме Соцмина.

Пока неизвестно, с какой даты новое постановление вступит в силу.

Сам министр Кукурайтис ранее признал, что приняты в спешном порядке закон был несправедлив по отношению к безработным будущим матерям.

"При улучшении положения одной группы нельзя без разумного переходного периода ухудшать положения других женщин, в данном случае матерей, у которых есть необходимый для получения пособия стаж, но они не работали во время беременности и поэтому их лишили права на получение денег. Их ожидания были нарушены", – сказал он.

До 29 октября право на получение пособия было у женщин:

– застрахованным социальным страхованием на случай беременности.

– у тех, кто был в отпуске по беременности и материнству.

– если они до 1 дня отпуска по материнству имели стаж 12 месяцев за последние два года.

Последние два пункта не изменились, а первый пункт в новой редакции был изменен: "женщина получает право на пособие по материнству, если она застрахована социальным страхованием на случай беременности (это требование не касается женщин, которые во время беременности лишились работы – в эту группу попадают и самозанятые)".

Именно словосочетание "во время беременности" „стало причиной, по которой женщины, не работавшие на протяжении всей беременности, лишаются права на пособие.

Соцмин подчеркнул, что измененный закон никак не касается работающих беременных, если у них есть необходимый стаж, пособие они получат.

Несмотря на то, что министерство обещает компенсации женщинам, попавшим в переходный период, другим беременным придется смириться с тем, что за время беременности для получения пособия они должны проработать хотя бы один день.

Депутат Довиле Шакалене заметила, что эти поправки в будущем отрицательно скажутся на беременных женщинах, которые ищут работу. Работодатели в Литве неохотно принимают на работу беременных, поскольку они вскоре уходят в отпуск по материнству и уходу за ребенком. В таком случае забеременевшая безработная женщина практически лишается возможности трудоустройства, а с нею - получения пособия.