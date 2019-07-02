Такое предложение 25 июня внесла правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям.
Как сообщает Минсельхоз, экстремальная ситуация во всей стране объявляется, если границы ее последствий превышают территории трех самоуправлений. Экстремальная ситуация уже объявлена в 4-х самоуправлениях: Варенском, Пренайском, Тракайском и Рокишкискском, однако границы распространения ее последствий охватывают большую часть самоуправлений Литвы.
Согласно сообщению Минсельхоза, стихийная засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи – примерно на 54%, рапса – примерно на 66%, гречихи – на 52%. Кроме того, сокращение кормовой базы чревато негативными последствиями для молочного сектора, фермеры будут вынуждены продавать дойных коров, сократится поголовье, объемы закупок молока.
Когда выяснится масштаб убытков, правительство впоследствии может принять решение их компенсировать или просить Еврокомиссию частично их покрыть.
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