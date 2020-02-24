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В понедельник в связи с распространением коронавируса в Италии Министерство внутренних дел Литвы провело заседание комиссии по чрезвычайному положению. На заседании было принято решение предложить правительству в качестве превенции объявить чрезвычайное положение в масштабах страны.

В ближайшее время правительство Литвы обсудит этот вопрос.

"Для более эффективного управления ситуацией правительству Литвы предлагают объявить чрезвычайное положение в масштабах всей страны", – сказала глава МВД Рита Тамашюнене.

Правительство обсудит это предложение в ближайшее время.

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"Окончательное решение примет правительство", – сказала министр.

С 29 января этого года в каждом министерстве Литвы действует активный оперативный центр, в котором люди предпринимают активные действия и готовятся к возможным случаям коронавируса в Литве.

"Мы подготовили служащих к подобным случаям, сегодня обсудили и обеспечение. Мы видим, что один центр все же работал бы эффективнее, поэтому предлагаем правительству принять такое решение", – сказала Тамашюнене.

Оперативный центр должен возглавить заместитель главы Минздрава Альгирдас Шешельгис.

Во всем мире от коронавируса скончались почти 2600 человек, им болеют 80 000 человек, в основном в Китае, но случаи заболевания этим вирусом фиксируются и в других странах.

Сейчас все внимание сконцентрировано на Италии, где этот вирус унес жизни пяти человек. В Италии этот вирус установили у 219 жителей.

ru.DELFI.lt
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