В Литве из-за осложнений после гриппа скончался уже пятый человек, на этот раз - молодой человек, которому еще не было 20 лет. Во время конференции на DELFI TV эту информацию подтвердил директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.
Saulius Čaplinskas
© DELFI / Kiril Čachovskij


DELFI уже сообщал, что самый опасный - скрытый грипп. "Я болею гриппом, но температуры нет", – это состояние опаснее, чем резкое повышение температуры, предупреждают врачи.

По словам Чаплинскаса, похоже, что так было в случае с последним умершим от гриппа юношей. Он обратился к врачу, врачи диагностировали бронхит и отправили его лечиться домой.

Состояние молодого человека серьезно ухудшилось, а когда приехала скорая, врачи уже ничем не могли ему помочь.

Статьи по теме:
Беспрецедентная эпидемия гриппа: что ждет тех, кто не готов  (23)
Эпидемия гриппа в Литве поражает своими масштабами: врачи меняют тактику  (11)

Чаплинскас не знает, не болел ли молодой человек еще какими-то тяжелыми болезнями.

На седьмой неделе этого года (12-18 февраля 2018 г.) общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 139,0 случаев/10 000 жителей. В то же время в 2017 г. больных было меньше – 78,9 случаев/10 000.

За седьмую неделю в больницу положили 219 человек (на минувшей неделе – 242). Из них – 24 дети до двух лет, 100 – 2–17 лет, остальные – взрослые. В больнице находились и три беременные женщины. 14 человек находились в отделении интенсивной терапии. Больше всего больных доставили в больницы Каунасского, Клайпедского и Вильнюсского округов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Из-за эпидемии гриппа только в Вильнюсе закрыты 19 школ: что делать с детьми? (17)

В Литве - эпидемия гриппа , на карантин закрывают...

Из-за гриппа и ОРЗ карантин объявлен в 135 школах Литвы

В понедельник из-за вспышки гриппа и простудных...

Общество

Профицит бюджета "Содры" за прошлый год – 123 млн. евро (2)

В прошлом году взносы в бюджет Фонда социального...

В Литве на выборах президента России можно будет проголосовать в 5 городах (4)

Посольство Российской Федерации в Литве сообщило, где...

16 февраля в Клайпеде появились на свет 9 малышей (5)

9 новорожденных – 4 девочки и 5 мальчиков родились в...

В Ниде будут искать следы лагеря французских военнопленных XIX в. (4)

Правительство Франции через свое посольстве в Литве...

Какую еду получают пациенты за 1,45 евро в день? (101)

Представители Минздрава продолжают проверку литовских...

TOP новостей

Какую еду получают пациенты за 1,45 евро в день? (101)

Представители Минздрава продолжают проверку литовских...

Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (452)

Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...

Самые дешевые квартиры в Литве – за минимальную зарплату (27)

На сайте объявлений можно найти предложение купить...

В Литве из-за осложнений после гриппа скончался молодой человек (4)

В Литве из-за осложнений после гриппа скончался уже...

Из-за снега в Каунасе на дорогах начался хаос (8)

20 февраля после обеда в Каунасе выпал снег, из-за...