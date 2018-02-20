DELFI уже сообщал, что самый опасный - скрытый грипп. "Я болею гриппом, но температуры нет", – это состояние опаснее, чем резкое повышение температуры, предупреждают врачи.
По словам Чаплинскаса, похоже, что так было в случае с последним умершим от гриппа юношей. Он обратился к врачу, врачи диагностировали бронхит и отправили его лечиться домой.
Состояние молодого человека серьезно ухудшилось, а когда приехала скорая, врачи уже ничем не могли ему помочь.
Чаплинскас не знает, не болел ли молодой человек еще какими-то тяжелыми болезнями.
На седьмой неделе этого года (12-18 февраля 2018 г.) общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 139,0 случаев/10 000 жителей. В то же время в 2017 г. больных было меньше – 78,9 случаев/10 000.
За седьмую неделю в больницу положили 219 человек (на минувшей неделе – 242). Из них – 24 дети до двух лет, 100 – 2–17 лет, остальные – взрослые. В больнице находились и три беременные женщины. 14 человек находились в отделении интенсивной терапии. Больше всего больных доставили в больницы Каунасского, Клайпедского и Вильнюсского округов.
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