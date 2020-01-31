Нутрия в Литве является инвазивным видом.
По данным департамента, за содержание, разведение и продажу животных инвазивного вида нарушителю грозит штраф 150 евро.
С августа 2016 года нутрии занесены в список инвазивных видов ЕС, распространение которых вызывает большую озабоченность.
Лицам, которые содержат животных этого вида в коммерческих целях, если они купили их до внесения вида в список инвазивных, разрешили держать их не дольше двух лет.
Содержание или продажа этих животных не в коммерческих целях была разрешена в течение одного года после внесения вида в список инвазивных, если животных содержали в закрытых помещениях и перевозили в герметичных контейнерах, где были созданы необходимые условия, чтобы животное не вырвалось на волю.
Конфискованных нутрий передадут в зоопарк. Их скормят хищникам.
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