Нутрия в Литве является инвазивным видом.

По данным департамента, за содержание, разведение и продажу животных инвазивного вида нарушителю грозит штраф 150 евро.

С августа 2016 года нутрии занесены в список инвазивных видов ЕС, распространение которых вызывает большую озабоченность.

Лицам, которые содержат животных этого вида в коммерческих целях, если они купили их до внесения вида в список инвазивных, разрешили держать их не дольше двух лет.

Содержание или продажа этих животных не в коммерческих целях была разрешена в течение одного года после внесения вида в список инвазивных, если животных содержали в закрытых помещениях и перевозили в герметичных контейнерах, где были созданы необходимые условия, чтобы животное не вырвалось на волю.

Конфискованных нутрий передадут в зоопарк. Их скормят хищникам.