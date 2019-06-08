В Литве эти черепахи исчезают из-за того, что увеличились площади необрабатываемых и заброшенных земель. Яйца черепахи откладывают в песчаной почве со скудной растительностью, на теплых пригорках. Не нескашиваемых лугах о полях земля плохо прогревается, поэтому такие места непригодны для кладок черепах.
На закате черепахи выходят из болот и отправляются на поиски подходящих для кладки мест. На подходящем месте они выкапывают ямку, в которую откладывают 12–16 яиц, потом закапывают их и возвращаются в пруд.
"Черепашата вылупляются из яиц в сентябре, а наружу выбираются только весной следующего года, в апреле. Только прошлый год был исключением – черепашки выбрались на поверхностью уже в августе. Мы такое на практике видели в первый раз", – рассказала Читавичене.
По ее словам, есть немало врагов, которые разоряют кладки черепах: это лисицы, енотовидные собаки, кабаны. Есть враги и у маленьких черепашек. самые большие их враги - муравьи. Опасность представляют также аисты и журавли.
Кладки черепах работники парка пытаются защитить с помощью проволочной сетки. Если кладки находятся в опасных местах, то работники парка переносят яйца в инкубатор Литовского зоопарка.
В этом году 14 июня работники зоопарка выпустят на волю спасенных в 2018 году черепашек. Их выпустят рекордное количество – целых 236.
По словам Читавичене, на данный момент в Литве на воле живет около 500 черепах metu. Работники парка с партнерами охраняют болотных черепах уже 10 лет. Жителей просят информировать о местах обитания черепах, чтобы можно было обеспечить необходимую охрану.
В Литве их всего 500: каждый день идет борьба за выживание черепашек (6)
Эколог Метеляйского регионального парка Инга...
Собрание традиционных семей в Серейкишкском парке (7)
8 июня в центре Вильнюса проходит шествие "За...
Опрос: как жители Литвы относятся к однополым бракам (53)
За последний год немного увеличилось количество...
На проспекте Гедиминаса состоялось шествие "За равенство!" (220)
8 июня в Литве в четвертый раз состоялось шествие "За...
LIVE / Форум свободной России в Тракай: Русофобия или русофилия (43)
8 - 9 июня в литовском Тракай проходит 7-й Форум...
TOP новостей
На проспекте Гедиминаса состоялось шествие "За равенство!" (220)
8 июня в Литве в четвертый раз состоялось шествие "За...
В Литве проталкивают идею, которую поддерживает меньше половины жителей (12)
После коррупционного скандала в судах, всколыхнувшего...
Электросамокаты сводят с ума жителей, Вильнюсская мэрия вводит новые правила (19)
Рост числа людей на самокатах в Вильнюсе вызывает не...
В Вильнюсе проходит праздник русской культуры (61)
8 июня в вильнюсском парке "Вингис" пройдёт очередной...
LIVE / Форум свободной России в Тракай: информационный терроризм путинского телевизора и его жертвы (43)
8 - 9 июня в литовском Тракай проходит 7-й Форум...