Староста фракции соцдемов Раса Будбергите считает, что краткосрочное возвращение учеников в школы приведет ко множеству социальных вызовов, а пользы будет немного. Политик убеждена, что последние недели учебы должны пойти на совершенствование методик удаленного обучения.

Однако председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен видит пользу от такого решения. Она акцентирует, что длительная пауза в процессе обучения приносит вред, поэтому, по ее словам, надо найти решение безопасного возобновления процесса обучения.

Моркунайте-Микулинене убеждена, что министр Монкявичюс должен осторожнее говорить о таких решениях и если уже их принимает, то сразу же представить все рекомендации по обеспечению безопасности, а сейчас таких рекомендаций нет.

"Каждое рассуждение министра община образования воспринимает как план. Если министр не намерен этого делать, то, я думаю,говорить об этом безответственно. Уже сейчас идут дискуссии о том, как будет организована работа, поскольку никаких рекомендаций нет. Люди из системы образования, администрация школ - не медики, они не знают, как организовать работу, какую дистанцию соблюдать, что делать на переменах, как будет выглядеть работа в школах", – сказала депутат.

"Я считаю, если министр уже определился с таким планом, то должны быть представлены ясные рекомендации, планы по организации работы", – прибавила она, заметив, что пока рассуждения министра напоминают теоретические рассуждения и никакой ясности не приносят.

"В первую очередь возникает вопрос, что даст эта неделя? (...) Если дети на неделю вернутся, то это больше будет социальный вызов, нарушение самоизоляции", – считает социал-демократ Будбергите, которая оценивает решение министра скептически.

"Лучше использовать это время, чтобы лучше подготовить методики для дистанционного обучения, поскольку и в будущем, вероятно, могут быть кризисы, связанные с различными эпидемиями", – сказала политик, которая считает, что в решении Монкявичюса нет последовательности.

Либерал Чмилите-Нильсен поддерживает решение министра образования.

"Я считаю, что для детей такая длительная пауза в учебном процессе, если они вернутся за парты только в сентябре - вред. Это подтверждают эксперты в сфере образования и зарубежные эксперты", – сказала либерал.

Однако и она замечает, что такие решения должны приниматься ответственно, надо взвесить, реально ли обеспечить безопасность людей. Надо учесть, что среди учителей немало специалистов преклонного возраста.

"Вот тут кроется самый большой вызов как для министерства, так и для всей общины, политиков, как найти решение, чтобы защитить работников этой группы, но чтобы и у детей была возможность продолжить учебу, без 5-6 месячного перерыва, который наверняка скажется в будущем", – сказала она.

"Я думаю, один из способов - смешанный способ, чтобы учителя из группы риска продолжали работать удаленно, а другие - ввернулись в школу", – сказала Чмилите-Нильсен.

Напомним, что министр Монкявичюс упоминал о возможности вернуть школьников начальных классов за парты с 25 мая, а детей с 5-го класса с 1 июня.