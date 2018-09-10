В Литве хотят узаконить нерецептную "виагру"

Об этом сообщил BNS глава ГСКЛ Гинтаутас Барцис, он также отметил, что пока процесс идет, и никакого ответа после летних встреч с производителями пока не дано.
По данным источников BNS, представители компании Pfizer побывали в ГСКЛ еще в июле – на встрече обсуждались вопросы изменения статуса регистрации препарата Viagra Connect, оценка рисков, прочие шаги. Pfizer в данный момент адаптирует заявку и надеется подать ее еще в этом году. Возможностями зарегистрировать аналогичный препарат интересуется и одноименное подразделение швейцарской компании Novartis в Германии.
Г. Барцис подтвердил встречу с представителями одной компании, однако не называл ее. По его словам, осенью планируются консультации с литовскими урологами, кардиологами, фармацевтами.
"Прежде всего, нужно оценить риски. Неспроста это рецептный препарат, ведь возможны проблемы, если люди страдают сердечными заболеваниями. С другой стороны, проблемы с потенцией являются одним из признаков того, что что-то нехорошо с сердечной и кровеносной системой", - рассуждал он.
С инициативой продажи лекарств для проблем с эрекцией без рецептов выступил консерватор Миколас Маяускас, который сам обратился к фармацевтам, призвав их возможности рассмотреть регистрацию этих лекарств в Литве. Он считает, что продажа этих лекарств без рецепта, побудила бы мужчин, избегающих врачей, побывать в аптеке, а там консультация с фармацевтом могла бы побудить их заботиться о своем здоровье.
В Великобритании без рецепта можно приобрести Viagra Connect с начала этого года, а само действующее вещество препарата силденафил без рецепта доступно в Польше с 2016 года под рыночным названием MaxOn Active.
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