В Литве хотят узаконить нерецептную "виагру"

Литовская государственная служба по контролю над лекарствами (ГСКЛ) после консульатций с американскими производителями лекарств оценивает возможности разрешить безрецептную продажу лекарств для лечения нарушений эрекции.
Viagra
© UPPA/Scanpix

Об этом сообщил BNS глава ГСКЛ Гинтаутас Барцис, он также отметил, что пока процесс идет, и никакого ответа после летних встреч с производителями пока не дано.

По данным источников BNS, представители компании Pfizer побывали в ГСКЛ еще в июле – на встрече обсуждались вопросы изменения статуса регистрации препарата Viagra Connect, оценка рисков, прочие шаги. Pfizer в данный момент адаптирует заявку и надеется подать ее еще в этом году. Возможностями зарегистрировать аналогичный препарат интересуется и одноименное подразделение швейцарской компании Novartis в Германии.

Статьи по теме:
Факты о виагре  (11)
“Женская виагра” выходит на рынок  (7)

Г. Барцис подтвердил встречу с представителями одной компании, однако не называл ее. По его словам, осенью планируются консультации с литовскими урологами, кардиологами, фармацевтами.

"Прежде всего, нужно оценить риски. Неспроста это рецептный препарат, ведь возможны проблемы, если люди страдают сердечными заболеваниями. С другой стороны, проблемы с потенцией являются одним из признаков того, что что-то нехорошо с сердечной и кровеносной системой", - рассуждал он.

С инициативой продажи лекарств для проблем с эрекцией без рецептов выступил консерватор Миколас Маяускас, который сам обратился к фармацевтам, призвав их возможности рассмотреть регистрацию этих лекарств в Литве. Он считает, что продажа этих лекарств без рецепта, побудила бы мужчин, избегающих врачей, побывать в аптеке, а там консультация с фармацевтом могла бы побудить их заботиться о своем здоровье.

В Великобритании без рецепта можно приобрести Viagra Connect с начала этого года, а само действующее вещество препарата силденафил без рецепта доступно в Польше с 2016 года под рыночным названием MaxOn Active.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Брежнева снова стала самой сексуальной женщиной России (20)

Бывшая участница группы "ВиаГра", певица и актриса...

Секс-тенденции современности

Неужели существует нечто, чего ты не знаешь о сексе?...

Общество

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Шапока: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Работники литовских исправительных учреждений готовятся к пикету (1)

Профсоюзы работников литовских исправительных...

Неизвестные распространяют фейковые письма от имени министра внутренних дел Литвы (1)

От имени министра внутренних дел Литвы Эймутиса...

В Литве хотят узаконить нерецептную "виагру"

Литовская государственная служба по контролю над...

TOP новостей

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (16)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (10)

Электроэнергия, за которую в последние годы...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...