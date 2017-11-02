С октября этого года зарплаты военных увеличились на 5%.

Сейчас рядовой получает "на руки" 555 евро, сержант - 714 евро, капитан - 1022 евро, информировали BNS в Минобороны. Военные получают по 240 евро в месяц на питание.

Повышение зарплат военных будет проходить в два этапа по 15% - первый этап планируется в 2017-2018 годах, второй - в 2019-2020 годах.

Советник министра обороны Вита Раманаускайте информировала BNS, что конкретные решения пр системе расчета служебной зарплаты и усовершенствованию пакета социальной помощи военным должны быть приняты до конца года.

В проекте бюджета намечено, что на повышение зарплат военным в следующем году будет выделено 7 млн. 682 тыс. евро, в 2019 году - 39 млн. 261 тыс. евро, в 2020 году - 41 млн. 247 тыс. евро.