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Минфин Литвы подготовил и зарегистрировал поправки к законам, в которых предлагает избавиться от "тени" в сфере аренды жилья. Предлагают регистрировать договоры об аренде, за нарушение порядка ждут предупреждения и штрафы до 1600 евро.
В Литве грядут перемены: арендодателям придется регистрировать договоры, введут штрафы
© DELFI / Domantas Pipas

"Неуплата налогов с аренды жилья контролирующие ведомства считают одним из самых латентных нарушений. Часть арендодателей не регистрирует доходы и не платит налоги. Несмотря на то, что этой сфере немало внимания уделяют администраторы услуг, стоит отметить, что обычные средства администрирования в данном случае не дают результата.

Для того чтобы избавиться от этого негативного явления, необходимо создать дополнительный юридический и технический механизм, который улучшит доступность информации и улучшит качество выполнения требований закона", – пишет Минфин.

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Предлагается ввести обязательную регистрацию договоров об аренде в регистре недвижимости. Это должны делать как физические, так и юридические лица.

"На данный момент такая регистрация существует на добровольных началах. Сама регистрация занимает не больше 5 рабочих дней. Пока в законе нет ни требования регистрировать договоры, ни ответственности за невыполнение этого обязательства", – сказано в сообщении.

Предлагается штрафовать за не выполнение нового требования,. Самая мягкая мера за нарушение – предупреждение.

"Например, административное взыскание – предупреждение может быть назначено, если человек заплатил налоги за доходы с аренды, но договор не зарегистрировал", – сказано в проекте.

Однако нарушителей ждут и штрафы. Арендодателей – физические лица - ждут штрафы от 200 до 400 евро, а глав юридических лиц - от 400 до 800 евро. За повторное нарушение штраф будет еще больше, физическим лицам 400-800 евро, а юридическим 800-1600 евро.

Есть и исключения. Договоры не надо регистрировать бюджетным ведомствам, Центробанку, государству, муниципалитетам, государственным и муниципальным ведомствам, службам и организациям, госкомпании "Страхование вкладов и инвестиций", Европейским экономическим группам интересов.

Предлагается сделать так, чтобы поправки вступили в силу с 1 мая 2021 года. Такие поправки к закону должен одобрить парламент.

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