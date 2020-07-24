В Литве грядут "грибные" выходные: рыночные торговцы рассказали, где грибов больше всего

"Неделю назад после засушливого периода пошли дожди, начали расти боровики. Сейчас грибов стало меньше, поскольку, например, около Паневежиса дождей не было, качество грибов и ягод ухудшилось", – рассказала директор Паневежского центрального рынка Аста Пачекаюте. По ее словам, в эти выходные грибы будут там, где на этой неделе шли дожди.

Сейчас на рынке торгуют в основном лисичками (литр 4 евро) и боровиками (10 евро за кг или 5 евро за кучку). Других грибов немного.

"Сезон земляники уже завершился, сейчас пик черники, но ягоды мельче, чем год назад. Вероятно, во время цветения растениям не хватило влаги. Литр черники продают по 4–5 евро", – сказала Пачекаюте.

На рынке появилась малина по 5–6 евро. Пик этой ягоды ожидается через неделю. Позднюю клубнику продают по 2,5-3 евро за кг. Черная смородина из литовских хозяйств стоит 1,5-2 евро за литр, а красная 1 евро. Однако грибов в выходные будет много не во всех регионах.

В Дзукии дождей было мало. Супруга скупщика грибов в Друскининкайском муниципалитете Дайнюса Шидлаускаса сказала, что платит за кг лисичек 3 евро, но жители возвращаются из леса с пустыми корзинами.

"Вчера муж купил всего несколько килограммов. Нет грибов, сухо в лесу", – сказала Шидлаускене.

В Дзукии жители собирают чернику. За кг Шидлаускасы платят по 2,2 евро.

В Вейсеяй на рынке грибов в четверг было немного. Единственная торговка за кг подсохших лисичек просила 6 евро. Помните? В Паневежисе лисички продают по 4 евро.