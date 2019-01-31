Центр инфекционных заболеваний и СПИДа подтвердил, что 31 января в Клайпеде от гриппа скончалась 10-летняя девочка.
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30 января сообщалось, что в этом году грипп унес 8 жизней, а по данным на четверг это число уже увеличилось до 10 человек.

Четыре человека от гриппа скончались в Паневежисе, трое в Клайпеде, и по одному в Каунасе, Шяуляй и Укмерге.

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