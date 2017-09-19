Госпредпрятие навигационных услуг Oro navigacija указало BNS, что российские самолеты не получали разрешение "обойти очаг опасных метеорологических явлений от Регионального центра управления полетами, войдя в воздушное пространство Литвы над территориальными водами Литвы".
Между тем представители Министерство обороны России в понедельник вечером указали, что такое разрешение было получено. Минобороны РФ утверждает, что экипажи российских самолетов устно связались с центром контроля за воздушным пространством в Вильнюсе.
"Получив соответствующее разрешение литовской стороны, самолеты ненадолго отклонились от маршрута и, облетев опасную зону, сразу вернулись на основной маршрут", - сказал представитель министерства, слова которого цитирует российское новостное агентство "Интерфакс".
Предприятие Oro navigacija сообщило, что вечером прошлой субботы летевшие о основной части России в Калининградскую область шесть военно-транспортных самолетов "Ил-76" во время полета поддерживали связь с центром управления полетами. Они предоставили планы полетов и шли с включенными транспондерами.
Как отмечает госпредприятие, направление полета из-за неблагоприятных погодных условий изменили четыре самолета, два из них входили в воздушное пространство Литвы.
Инцидент произошел над Куршской косой во время проходящих сейчас в России и Беларуси военных учений "Запад".
Из-за нарушения воздушного пространства Литвы послу России в Литве Александру Удальцову вручена нота.
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