Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что в результате увеличатся цены на некоторые товары и услуги.
"Но это очень незначительный побочный эффект, его следует попросту игнорировать, – сказал экономист. – В долгосрочном периоде жители и их дети будут дышать чистым воздухом, снизится эффект глобального потепления".
Налоги, связанные с экологией поддерживает и ВРИО министра финансов Вилюс Шапока.
"Я надеюсь, это поддержит и новый министр – ведь это гораздо более здоровый налог для экономики, чем высокие налоги на труд", – сказал он.
Правительство Саулюса Сквернялиса 18 ноября приняло резолюцию по актуальным для Литвы вопросам, которые в 2021 году будет решать ЕС. В документе указано, что для Литвы актуальны меры по снижению выхлопных газов до 2030 года хотя бы на 55%.
В документе сказано, что Литва откажется от субсидий на полезные ископаемые, используемые для отопления.
Экономист Мачюлис сказал Delfi, что положительно оценивает любое загрязнение с выбросами CO2.
"Не только в процессе производства электроэнергии, но и в промышленности, в сфере услуг, когда компании должны думать, насколько их здания и оборудование загрязняют окружающую среду. (...)
Я не отношусь к этому как к налогу, который снизит покупательную способность жителей, увеличит цены на товары и услуги, поскольку эти налоговые сборы вернутся к гражданам ЕС", – сказал он, заметив, что эти перемены будут на благо жителям.
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