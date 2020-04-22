В Литве готовятся к проверке популяции на COVID-19

"В ходе исследования выбрали бы несколько тысяч жителей, которые отразили бы имеющиеся в Литве группы населения, этих жителей проверили бы на COVID-19", – сказал LRT директор Департамента общественного здравоохранения Минздрава Аудрюс Щепонавичюс.

"После проведения этого исследования, мы могли бы сказать, каков реальный уровень иммунитета в обществе", – сказал он. По словам Щепонавичюса, это исследование важное и для работы сектора здравоохранения.

"Это важно для того, чтобы оценить этапы смягчения карантина, оценить, не будет ли наш сектор здравоохранения перегружен после некоторых послаблений", – сказал специалист.

По словам Щепонавичюса, что касается карантина, то Литва перешла на следующий этап, проверять начали не только больных или тех, у кого был с ними контакт, но и другие группы.

"Это и работники социальных учреждений, и персонал домов опеки и домов престарелых. Также планируем проверять работников стратегических компаний, полицейских, речь идет о проверке провизоров и других групп. Сейчас таких групп, которые проверяют на коронавирус, больше 10", – сказал Щепонавичюс.