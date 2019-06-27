27 июня пять депутатов от Литовского союза крестьян и зеленых предложили приостановить увеличение необлагаемого налогами минимума и ввести 32% тариф подоходного налога в отношении людей с высокими зарплатами.

Якелюнас сказал DELFI, что эти предложения вынашивали уже в течение некоторого времени.

"Сейчас их сформулировали, после того как с Минфином выяснили некоторые цифры. Год назад были такие же предложения относительно тарифа – предлагали и 32%, и 30%. Поэтому тут нет ничего нового", – сказал он.

Политик отметил, что после налоговой реформы налоговое бремя работающих людей снизилось на 5%.

Якелюнас отметил, что еще один аргумент связан с "детскими" деньгами.

"Поскольку "детские" деньги платят всем, включая тех, кто зарабатывает немало, они могли бы своим подоходным налогом, если бы он был прогрессивным в системе "Содры", участвовать в финансировании этих выплат в том числе и для своих детей", – сказал он.

"И партнеры по коалиции - социал-трудовики, поднимают вопрос введения настоящих прогрессивных налогов в Литве.

Этими переменами мы, в первую очередь, компенсируем те потери, которые появились из-за максимальных взносов в "Содру", поскольку были аргументы, что польза превышает компенсацию, которую создали за счет 27% прогрессивного тарифа. В таком случае состоятельные люди получили относительно больше выгоды и это вызвало определенное недовольство и беспокойство. Сейчас порядок исправляют ради большей солидарности и, конечно, это не конец.

Я надеюсь, что осенью будут обсуждать все предложения Еврокомиссии. Быть может, будет более широкое соглашение между партиями об окончательной реформе налоговой системы", – сказал он.

Якелюнас заметил, что как потребности государства, так и требования к переговорам по коалиции высокие.

"Базовая пенсия должна индексироваться быстрее, не индивидуальная, а переменная. Таких возможностей нет, поэтому это делают за счет тарифа (меньшей части), и более медленного повышения необлагаемого налогами минимума. В прошлом году он увеличился на 30 евро. В следующем году в планах повышение на 100 евро, через год еще на 100 евро, я считаю, такое повышение непропорциональным. В следующем году ННМ – 350 евро, а через год - 400 евро", – сказал он.

В проекте указано, что если замедлить темп роста ННМ, то потери госбюджета и бюджетов муниципалитетов уменьшатся – до 70 млн. евро в 2020 г. и до 100 млн. евро в 2021 году.

В результате повышения тарифа ПН с 27% до 32%, госбюджет и муниципальные бюджеты получат около 8 млн. евро в 2020 и 15 млн. евро в 2021 г.

"Экономика замедляется, а потребности в тратах не снижаются. Нам нужно по сути систематически увеличивать выплаты в сфере социальной политики. Сейчас повышения, я думаю, недостаточно. Если считать от ВВП, то мы все еще в постыдном положении со своими 12–13%. Мы никак не можем вырваться из того, что экономика растет быстро, расходы надо быстро увеличивать, чтобы хотя бы не отставать от средних по ЕС", – сказал Томилинас.

Он заметил, что сейчас прогрессивные налоги касаются только трудовых доходов.

"Мы считаем это проблемой и небольшими шагами идем к тому, чтобы в Литве появилась прогрессивность, но для этого нужно соглашение. К этому нужно подготовиться, проделать немало работ, нужно говорить о всеобщей декларации доходов, говорить, какие социальные гарантии у тех, кто получает доходы не за счет трудовых отношений", - сказал депутат.

В свою очередь Якелюнас заметил, что для решения вопроса прогрессивности нетрудовых доходов, нужно сократить количество форм юридической деятельности.

"Тут есть над чем поработать. В идеале, должны быть три формы, а все справки об индивидуальной деятельности могли бы работать на базе малого товарищества. Если этого не сделать, я думаю, изменения внедрить будет сложнее.

Я уже в этом участвовать не буду напрямую,(...) однако, вероятно, все это решится после выборов в 2020 году.

Вероятно, все это будет реализовано. Я знаю, что будет решаться вопрос налога на недвижимость, на автомобиль - эти вопросы постоянно обсуждаются", – сказал он.