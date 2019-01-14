На второй неделе года (7-13 января 2019 г.) уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Литве составляет 93,3 случая/10 000 жителей. В прошлом году в это время уровень заболеваемости составлял 77,5 случаев/10 000 жителей.
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Каунасе.
На второй неделе с симптомами гриппа в стране госпитализировали 114 человек, 12 из них – дети до 2 лет, 55 детей в возрасте 2-17 лет и 47 - взрослые. В больнице находились и две беременные женщины. Семь человек находились в отделении интенсивной терапии.
Больше всего людей на данный момент более в Алитусе (118,3 случаев/10 000) и Каунасе (121,5/10 000).
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