Полиция и литовские спецслужбы следят за радикально настроенной молодежью, а политологи видят за ними руку Кремля, сообщает TV3.

Молодые люди в черной одежде и в масках на лицах обратили на себя внимание в прошлом году, во время шествия 11 марта в столице. Они выделялись из толпы открытой демонстрацией нацистской символики и огромным антисемитским и гомофобским плакатом.

После шествия группа не напоминала о себе в публичном пространстве. Правда, фотографии этой молодежи тиражировали пропутинские СМИ в России.

В последнее время деятельность этих анонимов стала активнее – как в Вильнюсе, так и в публичных местах других городов появляются наклейки организации "Щит" (Skydas), призывающие пробудить в себе фашиста, бороться с либерализм.

В интернете также немало информации – профиль в фейсбуке заблокирован, но в Youtube и Twitter радикалы делятся снимками и видео. На официальном сайте есть и список участников организации.

Один из основных вдохновителей – глава запрещенной в Великобритании нацистской группировки Реймонд Бенджамин, который, оказывается, приезжал в Литву, чтобы поддержать своих местных коллег.

Наклейки, плакаты и флаги для литовских фашистов производят сербские крайне правые организации.

Кстати, "Щит" в Литве организует и конференции зарубежных националистов.

Не пожелавший назвать свое имя человек, который уже в течение некоторого времени наблюдает за группировкой, уверяет, что члены "Щита" – бывшие студенты-политологи и философы.

"Они отказались от насилия не только, чтобы их было сложнее задержать или узнать. Они считают, что насилие портит имидж фашиста в обществе, что агитация может сделать больше, чем избиение инородцев", – сказал в интервью TV3 собеседник.

Несмотря на то, что на одном из видео демонстрируют нацистскую символику, оказывают уважение Адольфу Гитлеру, видно, что фашисты пытаются отказаться от старого имиджа бритоголовых.

Молодые люди на фотографиях не похожи на накаченных, агрессивных хулиганов. Они пытаются подать себя в современном ключе.

Несмотря на то, что никакого насилия с этой группировкой полиция пока не связывает, Департамент госбезопасности следит за ними. Не исключено, что этими радикалами может воспользоваться и Кремль, подвластные ему СМИ.

"Если взять пример Литвы, что вот, у нас много фашизма, это не сочетается, это пропаганда. Литве высказывают подобные замечания. Подчеркиваю, в российских СМИ, в пропаганде для российского общества, Какие мы здесь "испорченные", так вносят разлад" , – сказал TV3 председатель Парламентского комитета нацбезопасности и обороны Витаутас Бакас.

Политологи считают, что группировка искусственно ставит акцент на фашизме, поскольку этот термин в Литве никогда не был популярен. Его чаще акцентируют российские пропагандисты, поэтому "Щит" просто может сыграть роль полезных идиотов.

"Это отличное оружие для кремлевских пропагандистов – говорить, что в Литве возрождается фашизм и упрекать как литовских политиков, так мировых, западных, американских журналистов, говоря: "Вот, Литва не может навести порядок у себя внутри". И, вероятно, это повод к тому, что любит делать Владимир Путин у своих соседей, что делали и его предшественники - освобождать от фашизма", – сказал TV3 политолог Альгирдас Казлаускас.

Журналистам TV3 удалось связаться с представителями организации "Щит" и задать им несколько вопросов. К сожалению, встретиться с глазу на глаз они не согласились.

"Поскольку среди литовской молодежи это никто не представлял, мы сплотились. Мы ученики и студенты. Наша молодость диктует нам форму и методы протеста, внешний вид. Мы любим все народы мира. Каждому народу – свой фашизм", – сказал представитель организации.

Обозреватель Ричардас Савукинас заметил, что репрезентация "Щита" опирается на футуризм и эстетику, а это характерно итальянскому фашизму и идеологии Бенито Муссолини. Несмотря на то, что группировка небольшая, нельзя терять бдительность.

Если появляется подозрительная деятельность или запрещенные символы, надо обращаться в полицию.

"Все радикальные группировки в большей или меньшей степени опасны. В некоторых случаях из них вырастают серьезные движения, поэтому надо быть осторожными. Радикализм склонен жертвовать людьми ради каких-то идей", – сказал Савукинас.

По словам политологов, в последнее время в Европе подобные группировки переживают настоящий ренессанс. В Литве она пока не пользуется популярностью, а в других странах они активно идут в политику, например, Марин Ле Пен во Франции.