Гендиректор Литовского департамента статистики Вилия Лапенене сказала, что за пять лет, с 2012 по 2016 гг., численность населения в стране сократилась на 155 700. В последние 5 лет число жителей сократилось в 55 мэриях.
"Больше всего сокращение численности населения обосновано международной миграцией, она составила 66% от общего числа, 39% - естественная смена численности жителей", - сказала Лапенене.
Глава ДС заметила, что жители уезжают не только в другие страны, но и мигрируют внутри страны. С 2012 г. ежегодно местожительства внутри страны меняли около 2% жителей Литвы.
"Растет тенденция миграции не в крупные города, а в сельскую местность, но надо понимать, что они мигрируют в районы рядом с крупными городами – в Вильнюсский район, где появляются населенные пункты. Даже если посмотреть на возраст жителей, если в целом наблюдается старение общества, то в Вильнюсском и Клайпедском районах, наблюдается тенденция омолаживания", - сказала специалист.
По данным ДС, больше всего пожилых людей проживает в Аникщяйском и Зарасайском районах, а меньше всего - в Неринском и Вильнюсском районах.
Лапенене обратила внимание на то, что самая высокая зарплата фиксируется в Вильнюсском округе, но за 5 лет она здесь выросла меньше всего.
"Видно, она достигла определенного уровня, уже это повышение достигло предела. Если смотреть в масштабе всех мэрий страны, то меньше всего зарплаты были в Зарасайской и Калварийской мэриях - меньше 600 евро. Если сравнить отрыв между Зарасайской и Вильнюсской мэриями, то по данным второго квартала 2017 г, разница составляла 370 евро", - сказала Лапенене.
По ее словам, там, где зарплата меньше всего, выше всего уровень безработицы, там больше всего получателей пособий.
По данным ДС, с 2012 по второй квартал 2017 г. быстрее всего зарплаты росли в 2016 г., и за год в стране увеличились на 8,4%, т.е. на 60 евро.
Во втором квартале этого года, по сравнению с 2012 г., зарплата "на бумаге" больше всего увеличилась в Шяуляйском и Каунасском округах. По мэриям - она больше всего увеличилась в Неринге и Тракайском, Игналинском, Шяуляйском и Вильнюсском районах, медленнее всего росла в Висагинской мэрии, и в мэриях Лаздияйского, Акмянского, Пакруойского и Клайпедского района.
Во втором квартале 2017 г. в мэриях Зарасайского, Калварийского и Вилкавишкского районов зарплата "на бумаге" была меньше 500 евро, в 25 мэриях была 500-540 евро, в 11 – выше 620 евро. В мэриях Вильнюса, Клайпеды, Каунаса она была выше средней по стране.
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