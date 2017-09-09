В Сувалки мы ехали по узкой, но хорошо оборудованной дороге Via Baltica. В 2016 г. в этом городе было почти 70 000 жителей – в литовских масштабах это нечто среднее между Алитусом и Паневежисом.

Сразу за линией границы кажется, будто из Литвы ты и не выехал - указатели и рекламные стенды у дороги написаны на литовском языке.

Как окраина Сувалок, так и центральная часть выглядит, как любой литовский город – вдали от центра стоят заводские заборы, центральная часть приведена в порядок.

Цена на горючее здесь не очень отличается от литовской: литр бензина 95 марки стоит 4,28 злотых (1 евро), а в Литве – 1,14 евро. Цены на дизельное топливо то же не очень отличаются - 4,14 злотых (97 евроцентов), а в Литве – 1,06 евро. По ценам этого дня 50-литровый бак бензина был бы на 7 евро дешевле, а дизельного топлива - на 4,5 евро дешевле, чем в Литве.

Правда, на центральной площади города цены поражают. В одном из местных кафе хот-дог стоит 6 злотых (1,41 евро), порция французской картошки – 5 (1,18 евро), гамбургер – 10 (2,35 евро), шаурма – 15 (3,53 евро). Цены на прохладительные напитки зависят от объема тары (0,3 или 0,5 л) и колеблются в пределах 3 и 4,5 злотых (0,71-1,06 евро). Бокал разливного пива на центральной площади Сувалок стоит 6 злотых (1,41 евро), пол-литра в бутылке – 9 (2,12 евро).

Похоже, что хит этого сезона на литовском взморье - бабл вафли - пришел и к соседям. У киоска с ними стоит очередь, здесь они стоят 10 злотых (2,35 евро) - в Паланге от 3 до 4 евро. Крепкий эспрессо стоит 4 злотых (0,94 евро), обычный черный кофе – 5 (1,18 евро), латте – 7 (1,65 евро).

В центре города есть и магазин, в котором продают алкогольные напитки. Пиво местных производителей стоит по 2-3 злотых (0,47-0,71 евро).

Правда, цены на продукты в местных магазинах не отличаются от цен на продукты в Августове.

В центре города литовцев встречается немного, все они уверяли, что приезжают сюда просто прогуляться, а не ради низких цен. Иная ситуация в основном торговом центре города Suwalki Plaza. Там, на стоянке, немало машин с литовскими номерами.

Внутри мы сразу же встречаемся с литовцами. "Мы навещали родственников в Польше, сейчас едем домой, просто зашли посмотреть на цены. Мы обошли весь ТЦ, но заметили, что они похожи на литовские. Ничего не купили, едем домой", – сказали супруги Людас и Раса.

Кажется, они правы. Цены на одежду почти такие же как в Литве. К примеру, джинсы стоят 79,99 злотых (18,83 евро), в Литве такие же стоят 19,99 евро. Так же обстоят дела и с другими товарами.

Правда, литовцы говорят, что за более дешевыми вещами надо ехать подальше от границы. В Белосток или другие города. Там литовцы покупают теплые леггинсы по 39,99 злотых (9,41 евро), обычные леггинсы – 24,99 злотых (5,88 евро).

Польские торговцы привлекают литовцев и большими скидками, иногда снижают цену до 70%. В результате можно купить женские кеды или платье всего за 20 злотых (или 4,7 евро).

Разницу в ценах доказывает и статистика

Данные Eurostat показывают, что в Литве цены на одежду и обувь на 3,3% выше средних в ЕС, а в Польше они на 12,5% ниже. Дешевле одежда лишь в Венгрии (14,7%) и Болгарии (21%).

Старший экономист банка Nordea в странах Балтии Жигимантас Маурицас обратил внимание на то, что одежда дешевле не только в Польше, но также в Германии, Австрии и Франции, а, например, в латвии и Эстонии они дороже, чем в Литве.

Говоря о больших скидках в польских ТЦ, Маурицас приводит пример. "Скажем, мужские ботинки. В рядовых литовских магазинах стоят старые модели, которые стоят дорого. Продавцы не спешат снижать цены, поскольку, когда у людей нет альтернативы, они их все равно покупают. Торговцы позволяют себе продавать модели прошлого или даже позапрошлого сезона, по, так сказать, символическим ценам – 30, 50%. Между тем на Западе на такую продукцию делают большие скидки", – сказал он.

Маурицас критикует и торговцев. По его словам, литовцы все еще не выбирают более качественную и дешевую альтернативу. "Поэтому продукцию низкого и среднего качества в Литве умудряются продать дороже, а на Западе давно таких цен нет. Это и камень в огород покупателей – они не ищут альтернативу. Покупают обувь позапрошлого сезона - это хороший бизнес для литовских торговцев. Там продают за центы, а у нас за полцены", – заметил экономист.